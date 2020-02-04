武漢肺炎：世銀正評估資源　向受影響國家提供支持

中國武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續，世界銀行發表聲明，呼籲所有國家加強其衛生監測和應對系統，以遏制病毒蔓延。同時，正在評估可以快速動員的金融和技術資源，以向受冠狀病毒影響的國家提供支持，同時向衛生工作者提供協助，停止病毒傳播。

世銀指出，目前還在監控這場危機對經濟和社會的廣泛影響，支持中國的應對措施，包括其旨在保持經濟韌性的努力。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，支持最近一段時間中國政府在應對疫情採取的措施，包括醫療、財政、貨幣及金融領域，並對中國經濟繼續展現韌性充滿信心。

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