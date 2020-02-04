【高盛推介】騰訊上試390元　好淡倉均獲資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(3日)重上380港元，收市升約1.9%。周二(4日)早段繼續上升，高見390.4元。

騰訊將於下月中公布去年第四季業績，有券商預期收入達1,050億元人民幣，按年升24%。每股盈利按非通用會計準則計達2.64元人民幣，按年升28%。該行維持「買入」投資評級，目標價440港元。

觀察個股輪證資金流向，可見好淡倉均獲資金留意。當中認購證於過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約6,899萬元。牛證則過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周一有約520萬元。另一方面，認沽證於周一獲資金轉向，錄得約1,800萬元資金流入。熊證則錄得約1,480萬元資金流入。

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