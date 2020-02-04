【高盛推介】騰訊上試390元 好淡倉均獲資金流入
2020年02月04日 11:56
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(3日)重上380港元，收市升約1.9%。周二(4日)早段繼續上升，高見390.4元。
騰訊將於下月中公布去年第四季業績，有券商預期收入達1,050億元人民幣，按年升24%。每股盈利按非通用會計準則計達2.64元人民幣，按年升28%。該行維持「買入」投資評級，目標價440港元。
觀察個股輪證資金流向，可見好淡倉均獲資金留意。當中認購證於過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約6,899萬元。牛證則過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周一有約520萬元。另一方面，認沽證於周一獲資金轉向，錄得約1,800萬元資金流入。熊證則錄得約1,480萬元資金流入。
投資者如看淡，認沽證方面可考慮以行使價350至380元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(18727)，行使價350.68元，2020年6月22日到期，實際槓桿8.6倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約3%，年期約5個月的騰訊沽證(20215)，行使價375.55元，2020年6月30日到期，實際槓桿7.3倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊證(50079)，收回價406.41元，行使價408.91元，換股比率100，槓桿比率19.5倍。
相反，投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價380至410元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿8.7倍。
投資者如計劃部署牛證，須注意市場上部分距離較遠的產品面值高於0.25元，敏感度較低。因此可留意少數高敏感度的貼價騰訊牛證(51612)，收回價380.18元，行使價377.68元，換股比率100，槓桿比率27.6倍。
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