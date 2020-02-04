【專家點評】龔成：香港樓價長遠必然上升…

雖然樓市有周期，但長遠來說，樓價是必然會上升的，與其用樓價上升，不如說我們的紙幣購買力是必然會下降的。除非行本位制，如以前美元的金本位(即一美元等於某數目的黃金)，否則當一個政府掌握了貨幣的發行權時，銀紙的數目必然是只會多不會少，千百年來都是如此。

港元與美元掛鈎，美元只會愈來愈多，不會愈來愈少，加息也不能令銀紙數目減少，所以購買力長遠只會愈來愈少，所有貨品，包括物業，其價格長遠上升是必然的事，過去的購買力亦一去不返。

--成本必然上升--

建樓的各種成本，當中的地價、材料、人工，各方都上升了，大家都知建造業人手短缺，人工每年加10%以上，成本自然轉嫁至樓價，你難以將過去的作直線式的比較。

而另一個令樓市上升的因素，就是觀念的改變，現時在年輕人心目中，買樓好像成了理所當然的事，不少未出來工作的大學生，已會講有關買樓等的問題，而出來工作不久的人，會說買不到樓等。

但回顧在以前時期，這年紀的人都不會說要趕著買樓，我不是討論他們心態的問題，只想帶出，整個社會的觀念都改變，而年青人(即未來最大的需求層)的觀念，比上一代有所改變，變得更想擁有自己的物業，這會令整個需求曲線改變，令樓價難以大跌。

--政府無法令樓價下跌--

其實，不少人前屆政府有所期望的，以為會推出一些較大力度的政策，而當時亦估計樓價亦因此而將趨向平穩或下跌，可惜事實並非如此，樓價不只持續上升，更在不斷累積上升的力量。

關鍵之一是當時政府所推出的措施無法解決問題的核心(當然這或許有心無力)，因為供應才是問題的核心，而所謂大力度的政策、辣招亦只是將問題推遲，而政府這種買時間的方法，不斷將問題推遲，最終有機會造成更大的風險，因為問題只會愈來愈大，而且解決時更加困難與危險。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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