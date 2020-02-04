武漢肺炎：人民幣曾收復7算　交易員指美元賣盤增

離岸、在岸人民幣日中一度雙雙回升，並收復7算關口。離岸人民幣(CNH)兌美元早段曾低見7.0231，其後回升0.2%，至6.9972，最新報7.0021。每百港元兌90.13元人民幣。

在岸人民幣(CNY)亦升0.3%，由低位7.0021，升至6.9973，最新報7.0026。

外電引述3位交易員稱，周二(4日)內地金融市場情緒普遍出現修復，美元賣盤增加，因而帶動人民幣上漲。另外，周內多家機構交易員輪流上班，且許多企業尚未復工，影響市場流動性較差。

華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘稱，目前人民幣在7算附近比較合理，人民銀行亦沒有必要干預，是次武漢肺炎疫情短期對經濟衝擊超過2003年沙士時期，但參考歷史，過去多輪病毒爆發很少對市場有持續性的影響。

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