武漢肺炎：穆迪料數千人喪命　全球經濟攬炒！

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi發表報告稱，新型冠狀病毒的傳播對中國和全球經濟構成嚴重威脅，很可能會降低今年的經濟增長預測。他預料數十萬人最終會得病，數千人會因此喪命。

他指出，疫情將在今年第一季導致中國的實際國內生產總值(GDP)增長降低2個百分點，並使2020年全年的增長降低0.8個百分點。至於美國第一季度實質GDP增長將減少0.45個百分點，全年將減少0.15個百分點。

拉丁美洲經濟也將受到衝擊，原因是該地區生產的農作物、金屬和能源商品的需求和價格疲軟拖累。

他又指，香港、泰國、越南、新加坡及馬來西亞，料會不同程度受到中國旅遊業下滑所傷害。

早前美國財經媒體彭博研究亦指出，新型冠狀病毒對全球經濟的打擊，或是2003年「沙士」(SARS)爆發的3至4倍，當時全球經濟損失約400億美元(約3,120億港元)，意味着武漢肺炎疫情恐拖累全球經濟損失約1,200億至1,600億美元(約9,360億至1.24萬億港元)！

彭博經濟學家舒暢、Jamie Rush及歐樂鷹發表報告指出，2003年中國佔全球經濟生產總值(GDP)約4%，惟目前已跳升至17%，是當時的3至4倍，對全球經濟的衝擊更為強大。

報告估計，病毒一旦延至第二季才被控制，中國2020年經濟增長可能會放緩至5.6%。報告又指，目前，病毒疫情有可能打擊中國乃至海外的需求和供應鏈。除中國以外，香港面臨最大的風險，如果該病毒帶來嚴重但短暫的影響，第一季經濟增長將減少1.7個百分點。研究預期，南韓和日本亦將遭受打擊，而美國和歐元區則面臨約0.1個百分點的拖累。

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