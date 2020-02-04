【瑞通推介】南方A50反彈　好倉食胡

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股上周五(1月31日)急挫過後，周一(2月3日)回穩。道指隔晚收報28,399點，升143點或0.5%。

A股假期復市後急跌，但已率先下挫的恒指周一收升44點，報26,356點。周二(2月3日)早段承接美股隔晚升勢，恒指再升約300點，重上26,600點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾340萬元，反映投資者認為港股反彈未完。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。

內地在農曆新年期間確診武漢肺炎個案急增，A股周一錄得4年半以來最大單日跌幅，人民幣匯價亦走弱，兌美元在岸價及離岸價雙雙跌穿七算關口。A股周二早段反彈約1%，南方A50周一收跌2.3%於13.26元，盤中曾跌至13.16元創接近1年低，14日RSI跌至22.4的超賣水平。周二早段回升近4%，曾重返13.8元之上的水平。周一有逾430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有70萬元淨流出。

投資者預期市民留在家中有利騰訊控股的遊戲業務，該股周一跌穿370元後回勇，拗腰回升支撐大市，收報380元，升幅1.8%，三連跌告終。股份周二早段升逾2%，高見390元之上，收復10天和20天線。該股周一獲北水支撐，全日淨近11億元淨流入，是淨流入最多個股。輪證資金流方面，當有逾340萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1900萬元淨流入。

有市場調查機構估計小米集團去年手機出貨量按年增長4%至1.25億部，另小米10系列手機盛傳將於月中發布。該股周一先跌後回升，低見11元後轉強向上，收升4.3%於12.02元，盤中一度升破20天線。周二早段最多升6.5%，高見12.8元，其後維持4%之上的升幅。周一有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾210萬元淨流入。

中國生物製藥新藥申請獲美國食品藥品監督管理局受理，股份五連跌過後，周一曾急彈6.5%至11.1元，不過尾市回落，收升2.8%於10.72元，50天線得而復失。股份周二早段再升約2%，逼近11元水平。周一分別有130萬和6萬元淨流入其好倉和淡倉。

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