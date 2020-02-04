【瑞通推介】南方A50反彈　好倉食胡

2020年02月04日 12:11
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美股上周五(1月31日)急挫過後，周一(2月3日)回穩。道指隔晚收報28,399點，升143點或0.5%。
    A股假期復市後急跌，但已率先下挫的恒指周一收升44點，報26,356點。周二(2月3日)早段承接美股隔晚升勢，恒指再升約300點，重上26,600點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾340萬元，反映投資者認為港股反彈未完。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。
    內地在農曆新年期間確診武漢肺炎個案急增，A股周一錄得4年半以來最大單日跌幅，人民幣匯價亦走弱，兌美元在岸價及離岸價雙雙跌穿七算關口。A股周二早段反彈約1%，南方A50周一收跌2.3%於13.26元，盤中曾跌至13.16元創接近1年低，14日RSI跌至22.4的超賣水平。周二早段回升近4%，曾重返13.8元之上的水平。周一有逾430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有70萬元淨流出。
    投資者預期市民留在家中有利騰訊控股的遊戲業務，該股周一跌穿370元後回勇，拗腰回升支撐大市，收報380元，升幅1.8%，三連跌告終。股份周二早段升逾2%，高見390元之上，收復10天和20天線。該股周一獲北水支撐，全日淨近11億元淨流入，是淨流入最多個股。輪證資金流方面，當有逾340萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1900萬元淨流入。
    有市場調查機構估計小米集團去年手機出貨量按年增長4%至1.25億部，另小米10系列手機盛傳將於月中發布。該股周一先跌後回升，低見11元後轉強向上，收升4.3%於12.02元，盤中一度升破20天線。周二早段最多升6.5%，高見12.8元，其後維持4%之上的升幅。周一有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾210萬元淨流入。
    中國生物製藥新藥申請獲美國食品藥品監督管理局受理，股份五連跌過後，周一曾急彈6.5%至11.1元，不過尾市回落，收升2.8%於10.72元，50天線得而復失。股份周二早段再升約2%，逼近11元水平。周一分別有130萬和6萬元淨流入其好倉和淡倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指貼價、短期購證(11208)，行使價27,600點，2020年3月到期，實際槓桿19.1倍。輕微價外、短期沽證(11209)，行使價25,000點，2020年3月到期，實際槓桿15.9倍。
    南方A50貼價、中短期購證(14462)，行使價14.08元，2020年7月到期，實際槓桿8.6倍。價內、短期沽證(14467)，行使價13.86元，2020年4月到期，實際槓桿8.5倍。
    騰訊輕微價外、中短期購證(18804)，行使價419元，2020年6月到期，實際槓桿9倍。輕微價外、中短期沽證(18193)，行使價360.2元，2020年6月到期，實際槓桿7.7倍。
    小米價內、中年期購證(18806)，行使價12.02元，2020年9月到期，實際槓桿5.1倍。輕微價外、中年期沽證(20463)，行使價11.5元，2020年8月到期，實際槓桿4.4倍。
    中藥輕微價外、中年期購證(17127)，行使價12.18元，2020年8月到期，實際槓桿4.4倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(59465)，收回價28,210點，槓桿比率37.1倍。熊證(51378)，收回價27,890點，槓桿比率14.8倍。
    南方A50牛證(69739)，收回價13.01元，槓桿比率15.4倍。熊證(69745)，收回價15.88元，槓桿比率5.3倍。
    騰訊牛證(68060)，收回價368.1元，槓桿比率14.6倍。熊證(50261)，收回價409.9元，槓桿比率15.8倍。
    小米牛證(58930)，收回價10.78元，槓桿比率6.9倍。熊證(51028)，收回價12.83元，槓桿比率9倍。熊證(51387)，收回價13.9元，槓桿比率7.5倍。
    中國生物製藥牛證(67584)，收回價9.8元，槓桿比率6.8倍。
    美團牛證(59153)，收回價94.7元，槓桿比率10.5倍。熊證(51383)，收回價108.6元，槓桿比率8.9倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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