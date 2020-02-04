【專家點評】古勝：港股「離地」種禍根…

繼周一(3/2)急跌後，A股周二早市回穩，恒指亦重上26,600點樓上，半日成交已逾700億元，顯示有人撈貨亦有人沽貨。小弟的睇法係，首季香港經濟差到爆，港股愈係喺內地資金托市下上升，估值只會愈嚟愈「離地」，並為往後的大跌市埋下禍根。

事實上，見到各大銀行關分行，僅有限度運作；不少公司員工只許在家工作；工廠延遲復工，老弱婦孺留家足不出戶，整個製造零售旅遊消費產業影響甚大，零售和餐飲企業結業潮意味唔少打工仔會飯碗不保。還有，內地疫情嚴峻，影響供港物流將逐步浮現。舉個例，湖北蛋斷貨，其他蛋源就要漲價，連帶蛋製品亦要提價。雖然，香港有唔少來路貨可供選擇，但少咗內地供應，整體上物價趨升，會進一步壓抑消費意欲。

香港錄得首宗因感染武漢肺炎而死亡的個案，政府此刻仍未許全面封關。其實封關的出發點係控制疫情，與內地武漢封市、村落封村，出發點係為大局着想。香港封關，亦不限制香港人或物資流動。偏偏政府將封關等同於歧視，認為不必要，實在令人費解。何解鄰城也是特區，能為民所急，高效運作；偏偏香港就專門逆民意而行，擠牙膏式的運作，不得民心？足證香港之敗，非關內地之意，實乃香港本身存在人禍的問題。就如首長說官員若不符要求「不准」戴口罩，香港地哪條法例容許高官有此權力？官員因不准戴口罩而染病甚至死亡的話，政府變相害命？偏偏香港如今就是歪理當道，真的令港人傷神！

目前，內地資金挺着港股，望能為A股給力，皆因港股已成為海外給予中企估值的代表市場。港股企穩，A股就能定；若港股捱沽，A股會跌多幾錢重。只不過，內地投資者深明內地經濟情況和A股的合理值是多少，若兩地經濟受疫情影響遠大於想像，目前透過港股傳導維穩力量的做法只怕難以長久。到底是押注維穩力量，抑或離場觀望，轉增持現金或轉戰美股等海外市場？反正老古認為，此刻並非撈底港股的時候，自問持貨信心不足，暫時保持輕倉自在，靜觀其變，何樂不為。

東方產經專欄作者 古勝

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