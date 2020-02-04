五礦資源：秘魯社區堵路影響Las Bambas生產
2020年02月04日 12:20
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五礦資源(01208)公布，秘魯Chumbivilcas省及Espinar省發生社區堵路，暫時阻礙物流運輸及精礦船運延遲。同時，公路上發生的非法堵路，亦對使用秘魯最重要銅物流運輸通道的多個其他生產商構成嚴重影響。
公告指出，抗議活動與社區要求解除受影響道路的國家公路地位，以及據稱未滿足的社會及環境承諾有關。旗下Las Bambas一直在實現對這些社區的承諾。
目前礦山生產仍持續，惟因堵路對員工及供應物流形成影響，預計本周起生產將逐漸受到影響，集團將藉此機會Las Bambas對礦山進行選廠維護保養。
公司主要關注重點仍是確保員工、承包商及相關社區的健康、安全及保障，將積極展開對話，尋求以和平方式解決目前議題，並支持運輸道路沿途所有社區的持續發展。
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