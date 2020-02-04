五礦資源：秘魯社區堵路影響Las Bambas生產

公告指出，抗議活動與社區要求解除受影響道路的國家公路地位，以及據稱未滿足的社會及環境承諾有關。旗下Las Bambas一直在實現對這些社區的承諾。

目前礦山生產仍持續，惟因堵路對員工及供應物流形成影響，預計本周起生產將逐漸受到影響，集團將藉此機會Las Bambas對礦山進行選廠維護保養。

公司主要關注重點仍是確保員工、承包商及相關社區的健康、安全及保障，將積極展開對話，尋求以和平方式解決目前議題，並支持運輸道路沿途所有社區的持續發展。

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