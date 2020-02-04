溫天納預計人民幣中線仍有貶值壓力

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授溫天納指，「放水」必定令人民幣偏軟，預計人民幣短線可企穩七算，但中線仍有貶值壓力。

他解釋，目前武漢肺炎疫情肆虐，中國經濟下行壓力增大，中國政府不會坐而待斃，而人行已率先開展1.2萬億元人民幣逆回購增加市場流動性，料「放水」措施將陸續出台，以減緩經濟放慢步伐，料人民幣仍存下行壓力。

但他對A股走勢未有太悲觀，指2003年沙士疫症對港股影響短暫，料是次武漢肺炎疫症亦然，故投資者可把握現在買入機會。他建議投資者買入防守性高的股份，以及網上電商及醫藥股。他補充，醫藥股確實炒味較濃，但看好國企背景的公司，指若其成功研發醫治肺炎的藥物，股價可爆升。

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