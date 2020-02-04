武漢肺炎：建行亞洲調整營業時間 附暫停分行詳細地址
2020年02月04日 12:41
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建行(亞洲)公布，為加強防護措施，並提升對客戶及員工的保障，將由周三(5日)起暫時調整所有分行及信貸中心之營業時間，直至另行通知。調整後之分行及信貸中心營業時間，周一至周五為上午9時至下午3時；周六為上午9時至中午12時。
此外，該行已於各分行實施一系列預防措施，包括加強消毒清潔工作及要求員工佩戴口罩等，以保障員工及客戶健康。
除營業時間調整安排，建行(亞洲)部分分行及信貸中心將仍然維持暫停服務，直至另行通知，以加強防護措施。客戶可前往就近分行，或透過該行「網上銀行」及「電話銀行」，繼續使用銀行服務。
【暫停營業的分行】
●西環分行，皇后大道西489號地下1號舖
●中環德輔道中分行，德輔道中99號
●灣仔鷹君中心分行，鷹君中心1樓121號舖
●銅鑼灣渣甸街分行，渣甸街51號
●美孚分行，美孚新村第六期地下N46號舖
●跑馬地分行，成和道37號
●佐敦分行，彌敦道316號
●旺角振宜大廈分行，彌敦道733號振宜大廈地下
●九龍灣淘大花園分行，淘大花園IIA期地下181&190號舖
●觀塘協和街分行，協和街191號
●屯門仁政街分行，仁政街7號地下6號舖
●葵涌分行，葵涌廣場地下A23號舖
●紅磡黃埔分行，黃埔新村遠華樓地下A3號舖
【暫停服務的信貸中心】
●荃灣小企業及個人信貸中心，荃灣南豐中心9樓945室
●九龍灣小企業及個人信貸中心，九龍灣宏照道18號中國建設銀行中心地下
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