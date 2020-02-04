武漢肺炎：華爾街最佳亞洲專家料A股短期續受壓

內地股市農曆新年後復市，滬綜指首個交易日冧近8%。內地媒體報道，被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)表示，A股應該如常開市，並指2月3日正常開市的決定非常正確。

他認為，內地新型肺炎疫情對A股影響可能在一段時間內持續，惟相信中國最終將戰勝疫症。伴隨疫情和防疫工作展開，考慮到疫病傳播率和病死率的變化，對於中國經濟形勢的擔憂，可能會在一定程度上繼續反映到股市中。

羅奇指出，中國首季經濟增長將受顯著影響，為控制疫情而推出的交通限制措施，對供應鏈和零售業造成的衝擊，將在短期內對中國經濟增速產生一定影響。他相信，中國政府尤其是人民銀行，有許多可供使用的政策工具。過去的周末，央行已向市場提供了流動性支持，雖然無法阻止目前的市場波動，但當疫情影響降低時，流動性工具將有助於經濟迅速反彈。

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