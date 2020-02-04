武漢肺炎：A股復市大冧 內地富豪身家大蒸發...
2020年02月04日 13:08
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武漢肺炎疫情持續蔓延，嚴重影響內地經濟，亦拖累A股周一(3日)重挫6%至8%，逾4,000隻股份下跌，不少更慘遭跌停。面對股價急瀉，有統計指，其中15名上市公司富豪的淨資產總額單日已大幅蒸發超過100億美元(約780億港元)。
根據彭博億萬富翁指數，美的集團(000333.SZ)股價挫8.9%，該公司創始人何享健的資產淨值已蒸發18億美元。匯頂科技(603160.SH)股價挫10%跌停板，令其董事長張帆的資產淨值亦減少12億美元。
分析員表示，由於疫情快速擴散，因此沒有人會對股市大跌感意外，並指中國資產價格之前沒有機會對疫情擴散的情況作出反應。事實上，滬深股市因應疫情，罕有延遲鼠年復市日期至2月3日。
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