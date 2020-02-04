武漢肺炎：澳門關賭場半個月　濠賭股午後插水

《東網》上周根據多家券商的研究報告，估算澳門的賭場一旦停運，每日博彩收入損失或達8億澳門元(下同)。以此推算，關閉賭場半個月，即大約損失120億元博彩收入。

事實上，在疫症肆虐下，周一(3日)已有不少券商調低澳門2月賭收的估算，其中瑞信發表研究報告，估計2月賭收將按年大挫35%。若以去年2月賭收253.7億元計，即今年2月停業半個月的話，將損失賭收高達82.45億元。

美資券商Bernstein早前亦發表報告，估計1月首12日澳門賭收錄得約103億元，即平均1天達8.58億元。而日資券商野村的報告則指，截至上周止，澳門1月平均每日賭收為7.89億元。

根據澳門博彩監察協調局資料，截至去年底止，6間持牌博彩營運商合共有幸運博彩娛樂場數目41間，賭枱合計6,739張，角子機數目逾1.7萬部。

澳門周二(4日)先後新增2宗武漢肺炎確診個案，兩人均為澳門居民，累計個案達10宗。澳門特首賀一誠表示，因有可能發生人傳人感染，故要作適當安排，並宣布暫停賭場及相關業務運作半個月，下午會與有關負責人開會討論，之後會有正式公布。

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