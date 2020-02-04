住宅供應：利嘉閣指市道轉差及空置稅累落成量銳減

運輸及房屋局公布去年第4季私宅落成量為3,500伙，按季減少900伙或20%，按年則少4,800伙或58%，全年累計落成量只有1.36萬伙，按年少7,400伙或35%，為2015年後新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮解釋，落成量去年顯著回落，相信原因包括與去年下半年市道轉差有關，相繼受中美貿易戰影響及社會事件纏繞，令新盤交投步伐轉慢。

他續稱，發展商亦因應計劃將實施的一手空置稅，集中力量先推出一些新盤的餘貨，而相應調節新項目的落成進度，以避免存貨未清，又有新貨囤積待售的情況。

他表示，落成量減少，反映可供應的單位數量亦相應下降，加上政府以增加資助房屋為要務，抽調部分原先作私人發展的土地，作公營房屋發展之用，可見短期私人住宅土地已「賣少見少」，對私人住宅樓價有一定支持，在需求持續下，料長線樓價仍會穩中向升。

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