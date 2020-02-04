【高盛推介】多隻個股認沽證有資金流入
2020年02月04日 13:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：觀察個股認股證資金流向，可見近期淡倉資金有留意多隻個股認沽證，普遍是當正股反彈幅度較明顯時流入。例如周一(3日)小米集團及阿里巴巴分別升約4.3%及2.3%，當日則分別錄得約460萬及260萬元資金流入認沽證。
而騰訊控股周一重上380元，則錄得約1,800萬元資金流入認沽證，為當日第二多資金流入的個股相關資產。
美團點評及小米暫升逾3%。如計劃部署認沽證，美團方面可留意行使價85至100元間、低街貨產品中，槓桿最突出的沽證(13597)，行使價85.83元，2020年5月22日到期，實際槓桿7.2倍。
小米方面，可留意屬近期熱門條款的沽證(19808)，行使價10.38元，2020年6月15日到期，實際槓桿6.6倍。
阿里巴巴及騰訊暫升約2至3%。如計劃部署認沽證，阿里巴巴方面可留意行使價196至210元間產品中，槓桿最突出的沽證(18745)，行使價198元，2020年7月7日到期，實際槓桿7倍。
騰訊方面，可留意行使價350至385元間、中年期產品中，槓桿最突出的沽證(18727)，行使價350.68元，2020年6月22日到期，實際槓桿8.6倍。及可留意價外幅度約3%，年期約5個月的貼價騰訊沽證(20215)，行使價375.55元，2020年6月30日到期，實際槓桿7.2倍。
投資者如計劃部署恒指認沽證，現階段可留意價外幅度約4.6%，年期約3個月的沽證(12817)，行使價25,400點，2020年4月28日到期，實際槓桿13.6倍，行使價25,000至26,500點間、低街貨產品中，槓桿最高。
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