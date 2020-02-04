【高盛推介】多隻個股認沽證有資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：觀察個股認股證資金流向，可見近期淡倉資金有留意多隻個股認沽證，普遍是當正股反彈幅度較明顯時流入。例如周一(3日)小米集團及阿里巴巴分別升約4.3%及2.3%，當日則分別錄得約460萬及260萬元資金流入認沽證。

而騰訊控股周一重上380元，則錄得約1,800萬元資金流入認沽證，為當日第二多資金流入的個股相關資產。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－－