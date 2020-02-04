住宅供應：萊坊指落成量符預期　料疫情打擊後市

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，住宅落成量數據與預期相若，施工量及落成量下跌，反映樓市自去年下半年「社會運動」開始向下，加上「貿易戰」及「空置稅」等因素，這會影響發展商推新盤及落成進度，估計未來數月新盤交投步伐轉慢。

他又指出，賣地步伐由政府主導，但賣樓由發展商主導，因應市況推盤。現時「貨尾」及未來新盤仍多，在經濟轉差及受疫情影響下，新盤去貨相對較慢，而市場亦需時吸納，所以「起樓會放慢」。

他估計，疫情對今年上半年供應有影響，發展商持觀望態度，今年全年落成量或會進一步下滑。另考慮到部分原先作私人發展的土地轉作公營房屋發展，他料長缐供應不足，樓價大跌的機會不大，估計未來3年住宅供應仍足夠，料今年樓價會跌5至10%。

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