網上壽險公司Blue預告推更多新產品　終止保單免退保費

網上人壽保險公司Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，去年該公司業績表現符合預期並感到滿意，惟未有透露具體數字。他指，去年是公司建立基礎的年份，期內作出系統改善及人力調配等工作，預告今年將會針對市場需求推出更多新產品，並指正鑽研醫療保障產品，亦不排除未來會申請一般保險牌照。

對於武漢肺炎疫情持續擴散，孔氏認為，整體市場因而對健康保障關注增加，該公司網站流量有所上升。因應疫情發展，該公司已為員工提供彈性安排，容許在家工作，但強調未對客戶服務造成任何影響。

Blue新推定息儲蓄保險產品，於5年保障期內提供2至5.05厘的保證派息，全期平均年息為3厘。保障期滿前可隨時終止保單，不用支付退保費用，並可取回所有已繳保費及利息。同時，有關產品亦包含身故賠償，每位受保人賠償上限為12.5萬美元。

孔德秋認為，有關產品適合廣泛客戶群，例如尋求低風險產品、穩健儲蓄增值及易於管理現金流人士。若選擇退保，有關款項可於兩周內以銀行轉帳或現金支票方式退回客戶。為免結構繁複，相關產品不設部分退保機制，若客戶擬取回部分款項，建議全數退保後再以合適金額重新投保。

－－－－－－