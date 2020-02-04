【大行報告】野村料騰訊上季收入升24%

該行指出，騰訊去年第四季公司廣告業務表現較好，相信其收入增長達26%，主要受社交廣告穩健及媒體廣告復甦所帶動。

手遊及金融科技業務方面，野村認為騰訊勢頭強勁，預料第四季線上遊戲收入按年增長21%，當中受惠於《和平精英》及與Supercell整合等，手遊收入按年增長將達37%。

騰訊旗下遊戲《王者榮耀》在農曆新年期間日均活躍用戶數由平日的6,000至7,000萬人，急增至逾1億水平。隨着內地學校新年假期延至2月中至尾，該行估計首季用戶參與度仍能維持於高水平。在金融科技及商業方面，該行估計其第四季相關收入按年增約35%至280億元。

野村將騰訊2020至2021財年收入預測上調1%，但維持其每股盈利及「買入」評級預測不變，目標價則提升至440港元。

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