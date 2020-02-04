武漢肺炎：日企研遷走生產線　中國供應鏈陷危機

外國傳媒報道，由於中國因武漢肺炎疫情而令工廠生產停滯，且可能延長，日本企業正考慮將中國產能遷回日本或轉到泰國等國家。

日本汽車配件生產商愛信精機透露，正整理能替代生產的地區，即使中國停產，也能在其他地區生產。

汽車座套廠豐田紡織亦正考慮將生產轉至日本或泰國，又指中國廠房雖然能重啟生產，但在交通管制下，物流恐受阻。

空調設備廠富士通將軍表示，由於中國實施交通管制，員工恐難在農曆新年假期後回到崗位，在無法確保勞動力充足下，可能選擇泰國作為替代生產地。

事實上，早前已有報道指，由於武漢工廠短期內不太可能復產，本田汽車的零組件供應商F-tech，已決定將其煞車踏板的生產，從中國武漢轉移到菲律賓。

－－－－－－