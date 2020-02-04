武漢肺炎：日企研遷走生產線 中國供應鏈陷危機
2020年02月04日 14:52
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
外國傳媒報道，由於中國因武漢肺炎疫情而令工廠生產停滯，且可能延長，日本企業正考慮將中國產能遷回日本或轉到泰國等國家。
日本汽車配件生產商愛信精機透露，正整理能替代生產的地區，即使中國停產，也能在其他地區生產。
汽車座套廠豐田紡織亦正考慮將生產轉至日本或泰國，又指中國廠房雖然能重啟生產，但在交通管制下，物流恐受阻。
空調設備廠富士通將軍表示，由於中國實施交通管制，員工恐難在農曆新年假期後回到崗位，在無法確保勞動力充足下，可能選擇泰國作為替代生產地。
事實上，早前已有報道指，由於武漢工廠短期內不太可能復產，本田汽車的零組件供應商F-tech，已決定將其煞車踏板的生產，從中國武漢轉移到菲律賓。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。