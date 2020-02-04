懲罰刻意貶值貨幣國家　傳美國徵收反補貼稅

正當武漢肺炎疫情擴散之際，外國傳媒報道，美國商務部已在周一(3日)敲定一項新規則，將針對刻意貶值貨幣的貿易夥伴國出口的貨品徵收反補貼稅，中國是潛在被徵稅的對象之一。

一旦新規落實，理論上，即使美國商務部將中國剔出匯率操縱觀察名單，美國也可依照新規對中國特定貨品徵收反補貼稅。

據悉，美國會按當地的財政部專業判斷貿易夥伴國是否有貨幣競爭貶值，再由商務部決定。有分析指，此舉是針對中國。美國商務部長羅斯表示，新規是為美國企業和美國工人創造公平競爭環境的重要一步。

除中國外，遭美列入匯率操縱國觀察名單的有德國、愛爾蘭、意大利、日本、馬來西亞、新加坡、南韓、越南及瑞士等，意味着它們的貨品也可能面臨更高的關稅。

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