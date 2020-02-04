武漢肺炎：UNIQLO已關閉中國270家分店　佔近四成

迅銷今日(4日)亦公布了日本國內UNIQLO於1月份同店銷售(含網上銷售)按年倒退7.9%。儘管數字只是反映日本市場，該公司亦歸咎於當地氣溫偏高拖累禦寒衣物銷情不順，惟外媒認為情況與中國爆發武漢肺炎不無關係，原因是中國人發現日本UNIQLO賣的衣服不少比本地UNIQLO便宜，於是趁着遊日期間掃貨，而由於疫情令中國人減少出國，日本UNIQLO銷情自然「無運行」。

其他港人熟悉的日本品牌也面臨類似情況，如良品計劃早前公布截至上周三(29日)為止，把50家位於中國內地的無印良品休業，以1月時有265家分店計算，比率為18.86%。日式咖喱飯專門店「CoCo壱番屋」在中國內地的50家餐廳，不是乾脆休店，就是縮短營業時間3至4小時，該公司直言劣勢「不知持續到何時」

該股現報40.9元，升0.86%。

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