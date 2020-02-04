武漢肺炎：花旗仍睇好住宅市場　料需求繼續積累

花旗發報告表示，相信武漢肺炎疫情見頂後，香港地產股股價有望觸底反彈，目前地產股估值便宜，惟估值修復需視乎疫情何時見頂。地產板塊首選依次為住宅、零售和寫字樓。

該行認為住宅市場供需良好，或有放鬆政策支持，較為看好住宅市場。武漢肺炎襲港，料新年過後的樓市反彈將被推遲。該行指，目前交投量低於平均水平，令市場中被壓抑的需求繼續積累，一旦市場對疫情憂慮消退，市場有望迎來復甦。

零售物業市場方面，該行認為，零售銷售恢復同樣將被推遲，主要因為受外遊限制，內地訪客人次持續下降。但由於基數低，加上預期疫情將會在暑假完結，料零售銷售有望在今年下半年恢復。

該行對寫字樓市場看法較悲觀，市場與經濟增長和中國內地租賃需求掛鈎，而兩者正受疫情打擊，即使疫情告一段落，整體寫字樓市場租賃需求將維持疲弱。該行尤其看淡中環寫字樓市場前景，指中環寫字樓租金較其他地區高，主要因為中國內地企業租賃需求攀升。如今在需求放緩，該行預期該區企業會持續搬遷，未來1至2年在出租面積上或見負增長。

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