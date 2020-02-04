【疫市冧價】映灣園3房戶718萬易手　低市價一成

本港樓市續受疫情影響，有業主睇淡沽貨。美聯方吉和表示，東涌映灣園7座中層G室，實用面積736方呎，套三房間隔。原業主為長線收租客，購入至今一直收租，去年四月開價950萬元放售，期間經過貿易戰及社會動盪等消息影響，於上個月減價至800萬元。

他續稱，由於近一星期疫情逐漸嚴重，業主主動致電表示遇實在客人，可接受較大幅度還價，最後有外區換樓客無樓睇的情況下，以718萬元承接，低市價逾10%，呎價9,755元，創同類型單位近一年新低。

同類型9座高層G室，上月底成交價818萬元，事隔約10天樓價低100萬元，跌幅約12%。

據了解，原業主2010年4月以343.8萬元購入，持貨10年帳面獲利374.2萬元，單位升值約109%。

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