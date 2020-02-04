【市後重點睇】道期飆逾200點　人民幣升越七算

美匯指數續升上97.95，離岸人民幣(CNH)升越七算，兌每美元最新報6.9939，港匯企7.7688，美元兌日圓回落至108.9水平。歐元處1.1051，英鎊仍企1.3樓下。金價報1,572美元。油價小幅回升，布油報54.63美元，紐油重上50關，報50.53美元。道指期貨飆逾250點。

●市後關注點

-23:00 美國12月工廠訂單

●港股連續兩日反彈，恒生指數收報26,675點，升319點或1.21%；騰訊升3.42%。主板成交1,358億元。

-武漢肺炎：澳門關賭場半個月，濠賭股午後插水。

●武漢肺炎：滬綜指升1.3%，創業板指反彈近5%。

●亞洲股市：日股跌逾50點，韓澳股齊穩升。

●人民幣速遞：中間價報6.9779，兌每百港元報90.37。

●【大行報告】野村料騰訊上季收入升24%。

●武漢肺炎：

-LG暫停南京和煙台LCD生產線至下周日。

-南韓承諾力遏疫情對外匯和股市影響。

-富士康倘延後復工，iPhone有可能斷貨？

-Jollibee湖北14門店關閉。

-人民幣曾收復7算，交易員指美元賣盤增。

-華爾街最佳亞洲專家料A股短期續受壓。

-日企研遷走生產線，中國供應鏈陷危機。

-UNIQLO已關閉中國270家分店，佔近四成。

●香港一手私宅供應量維持9.3萬伙，連續七季不變。

-運房局：未來數月增6幅地可建屋，料提供3900伙。

-利嘉閣指市道轉差及空置稅累落成量銳減。

-萊坊指落成量符預期，料疫情打擊後市。

●澳洲央行維持利率0.75厘不變，符預期。

●南韓1月CPI按年升1.5%，創逾1年最大升。

●網上壽險公司Blue預告推更多新產品，終止保單免退保費。

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