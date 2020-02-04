【市後重點睇】道期飆逾200點 人民幣升越七算
2020年02月04日 16:15
東網電視更多新聞短片
美匯指數續升上97.95，離岸人民幣(CNH)升越七算，兌每美元最新報6.9939，港匯企7.7688，美元兌日圓回落至108.9水平。歐元處1.1051，英鎊仍企1.3樓下。金價報1,572美元。油價小幅回升，布油報54.63美元，紐油重上50關，報50.53美元。道指期貨飆逾250點。
●市後關注點
-23:00 美國12月工廠訂單
●港股連續兩日反彈，恒生指數收報26,675點，升319點或1.21%；騰訊升3.42%。主板成交1,358億元。
-武漢肺炎：澳門關賭場半個月，濠賭股午後插水。
●武漢肺炎：滬綜指升1.3%，創業板指反彈近5%。
●亞洲股市：日股跌逾50點，韓澳股齊穩升。
●人民幣速遞：中間價報6.9779，兌每百港元報90.37。
●【大行報告】野村料騰訊上季收入升24%。
●武漢肺炎：
-新世界發展旗下建築業務今起停工。https://bit.ly/2GXEjfL
-標普警告內銀不良貸款或激增5.6萬億人幣。https://bit.ly/2v5fKe8
-穆迪料數千人喪命，全球經濟攬炒！https://bit.ly/37WpMNt
-LG暫停南京和煙台LCD生產線至下周日。
-南韓承諾力遏疫情對外匯和股市影響。
-富士康倘延後復工，iPhone有可能斷貨？
-Jollibee湖北14門店關閉。
-人民幣曾收復7算，交易員指美元賣盤增。
-華爾街最佳亞洲專家料A股短期續受壓。
-日企研遷走生產線，中國供應鏈陷危機。
-UNIQLO已關閉中國270家分店，佔近四成。
●康城12期已截標：暫收至少9份標書。https://bit.ly/2RWCy9d
●香港一手私宅供應量維持9.3萬伙，連續七季不變。
-運房局：未來數月增6幅地可建屋，料提供3900伙。
-利嘉閣指市道轉差及空置稅累落成量銳減。
-萊坊指落成量符預期，料疫情打擊後市。
●澳洲央行維持利率0.75厘不變，符預期。
●南韓1月CPI按年升1.5%，創逾1年最大升。
●網上壽險公司Blue預告推更多新產品，終止保單免退保費。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。