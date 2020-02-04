新股專輯：康方生物科技重新遞交上市申請

早前上市申請被拒，「死因」是財務資料準備不足。據原本的初步招股文件，該公司的財務數據包括2017年、2018年及2019年上半年度，而非3年紀錄期。有指該公司原可於今年再補交半年業績，但由於預期上市日期遲於今年3月底，無法獲豁免，屬「技術違規」。

據最新上載的初步招股文件，該公年列出2018年全年、2018年及2019年首9個月的財務數據。截止至2019年9月底止首三季，虧損1.45億元人民幣(下同)，2018年同期則為8,200.6萬元；研發開支按年增長1.31倍至2.05億元。

該公司主要專注於腫瘤、免疫療法及其他治療領域，目前有逾20個藥物開發項目，其中2個用於治療癌症的藥物分別正處關鍵試驗二期，以及關鍵試驗二期及三期，分別預料最快2021年下半年及2020年中提交新藥申請。

值得留意的是，該公司曾進行4次融資，而據最近一輪融資後的估值為8.36億美元。

是次集資所得約75%將用於產品研發及商業化；約15%將用於在中國廣州及中山建廠及完善研發設施；約10%將用於一般公司及營運用途。

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