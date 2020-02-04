陳國強今日離職 電視廣播股價收市升1.7%
2020年02月04日 16:36
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陳國強正式離開TVB
上月悉售所持電視廣播(00511)(TVB)股權的陳國強，周二(2月4日)正式辭任公司董事局主席及非執行董事等多個職務。TVB周二收市報11.98港元，升1.7%，成交359.7萬元。
TVB至今仍未公布新主席人選。聯交所股權披露早前顯示，一位名為徐敬(Hsu, Kenneth Kin)的人士，取得TVB主要股東Young Lion Holdings Limited(簡稱YLH)的56.51%權益，估計是陳國強原來的持股。徐氏接受《東網》查詢時表示，是次入股是一項「有條件的交易」，必須獲得通訊事務管理局批准後，才算是正式股東。他透露自己曾接受工程師教育，有幾十年在大公司當管理層的經驗。
至於YLH的其他股東，包括有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛及台灣宏達電(HTC)董事長王雪紅。
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