陳國強今日離職　電視廣播股價收市升1.7%

TVB至今仍未公布新主席人選。聯交所股權披露早前顯示，一位名為徐敬(Hsu, Kenneth Kin)的人士，取得TVB主要股東Young Lion Holdings Limited(簡稱YLH)的56.51%權益，估計是陳國強原來的持股。徐氏接受《東網》查詢時表示，是次入股是一項「有條件的交易」，必須獲得通訊事務管理局批准後，才算是正式股東。他透露自己曾接受工程師教育，有幾十年在大公司當管理層的經驗。

至於YLH的其他股東，包括有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛及台灣宏達電(HTC)董事長王雪紅。

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