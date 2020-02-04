武漢肺炎：濠賭股或未跌夠　專家籲勿急於撈底

在武漢肺炎肆虐之下，澳門政府下令所有賭場停運半個月。帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治表示，未有該政策以前，他經已看淡澳門博彩業，「就算唔停，收入都唔會好」，如今停業半個月，非博彩收入例如「餐飲、酒店、消閒娛樂都無埋」。

對於澳門政府下令賭場停運半個月，摩根士丹利發表研究報告，表示消息顯然對博彩營運商業務負面，除了降低首季的賭收之外，也令公司招來顯著的損失，因為不營業也會有固定成本。該行預料，直至本年6月每月賭收的透明度降低，行業的評級會有機會出現重大下調。

可是從正面角度看，就算賭場停業半個月，也不應令該行對今年下半年營運商的賭收和盈利預測有改動，尤其是疫情如果像2003年「沙士」一般在夏天消退。

撇除股價下跌，濠賭股現價仍處於10倍企業價值對除息稅折舊及攤銷前盈利(EBITDA)的比率。現加上負面盈利調整，相信該比率會再上升，歷史低位則為8倍。

另外，瑞信發表研究報告，認為賭場停運半個月，會較長時間地拖累澳門博彩業表現。加上入境限制、病毒影響，以及內地不再簽發個人遊等影響，該行料澳門賭收短期內會維持弱勢。

該行認為，現階段撈底實屬太早，行業股價平均處於12倍EBITDA水平，低於歷史平均12.5倍。以往有「沙士」、禽流感等重大事故，該比率都會下跌，例如2015至2016年就曾經跌至9至10倍水平。目前濠賭業盈利不確定，以及未來可見度低，該行相信股價要跌至上述比率10至11倍才算吸引。

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