武漢肺炎：殺到埋身！美企憂食品供應鏈受阻

外國傳媒報道，致命病毒武漢肺炎在全球最大的食品進口國中國持續蔓延，正困擾美國農業巨頭！

頂級農作物貿易商嘉吉(Cargill)關閉了位於湖北省的一個大豆加工廠。另一大型食品企業邦吉(Bunge Limited)則稱，已禁止員工前往中國，並開始執實施危機和應急計劃，以防形勢升級。拖拉機製造商迪爾亦關閉了其在中國的所有工廠。

為美國大豆出口委員會提供建議的獨立顧問John C. Baize說：「最大的問題是中國怎樣使貨櫃車司機和駁船操作員，同意前往隔離區運輸食物、飼料原料、大豆等，以餵養當地的大量動物，可能還有養殖場、屠宰場等地方的工人。我認為有些人會直接不幹了。」

嘉吉關閉的大豆壓榨廠與疫情起源地武漢市同屬一省。中國政府對該地區的出入實施了限制，實際上封鎖了城市。美國最大非上市公司嘉吉正在「持有特別許可和員工守則的情況下」，營運在中國的其他工廠。

根據一則電郵聲明，嘉吉亦按照政府指示，把上海、北京和南京辦事處員工的春節假期延長至2月9日。由於幾個省份採取了非常規措施來延長假期，以遏制疫情蔓延，使2/3中國經濟本周仍將停擺。

邦吉在一份聲明中說，該公司禁止所有出入中國的旅行，直到另行通知為止，同時，員工進入亞洲，以及在亞洲地區內的旅行也受到限制。該農作物巨頭也「已開始實施危機和應急計劃，以防形勢升級。」該公司拒絕概述此類計劃，但尚未關閉任何一家中國工廠。

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