去年第四季零售銷貨量跌24.1%　創史上最大跌幅

受反修例示威影響，香港去年第四季零售銷貨量按年下跌24.1%，為有紀錄以來最大的季度跌幅。政府統計處今(4日)公布去年12月的零售業總銷貨價值，指其臨時估計為362億港元，按年下跌19.4%，為連續11個月受挫。另外去年11月的零售業總銷貨價值的修訂估計為按年下跌23.7%。

根據統計數字，銷貨價值錄得最大跌幅的貨品為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年下跌36.7%；其次為藥物及化妝品，按年下跌29.9%。其餘跌幅較大的是百貨公司貨品，按年下跌25.3%；服裝業按年下跌22.1%；鞋類、有關製品及其他衣物配件按年下跌20.4%等。

整體而言，2019年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為4,312億港元，較2018年全年下跌11.1%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌2.3%。全年下跌最多的貨品亦為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌22.4%。若以去年第四季與第三季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.1%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌6.7%。

政府發言人指，零售業銷售在去年12月繼續大幅下跌，反映本地社會事件對與消費及旅遊相關活動的衝擊仍然嚴重。發言人又表示，新型冠狀病毒疫情沉重打擊訪港旅遊業和本地消費氣氛，零售業的經營環境變得更為惡劣，又指零售業銷售的短期前景很視乎疫情的狀況如何演變，政府會密切監察情況。

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