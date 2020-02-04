武漢肺炎：全球石油需求增幅料減三分一 油價難有運行

武漢肺炎襲全球，勢累及多個主要經濟體，直接影響石油需求。外媒引述英國石油(BP)首席財務官Brian Gilvary指出，今年全球石油需求可能蒸發1/3增幅，預計全年需求平均每日下降30萬至50萬桶；在疫症爆發前的預測為每日增長120萬桶。

國際油價連日受壓，紐約期油在美國時間周一(3日)曾跌穿每桶50美元關口，收報每桶50.11美元，跌1.45美元或2.8%；布蘭特期油收報每桶54.45美元，跌2.17美元或3.83%，創自2019年1月3日以來收市新低。紐油及布油均較近期高位回落逾20%，雙雙陷入「熊市」。

油價目前反彈，紐約期油報每桶51.01美元，升1.7%；布蘭特期油報每桶54.99美元，升0.9%。

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