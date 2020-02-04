武漢肺炎：陳致洲指疫情對中國經濟衝擊大

市場憂慮武漢肺炎疫情對經濟及股市的衝擊，令中港股市仍然受壓。宏利投資管理亞洲區(日本除外)股票投資部首席投資總監陳致洲認為港股即將見底，投資者現在可入市。

他解釋，參考二零零三年「沙士」疫症令港股跌逾一成，而今次武漢肺炎疫情已令恒指由29,000點回落近一成至目前逾26,600點，只要環球肺炎新增確診個案逐步減少，且沒有出現變種，認為港股即將見底。

他認為，武漢肺炎疫情對股市的損害有限，建議投資者追入以下投資主題板塊，包括網上消費升級、5G概念，以及醫療改革、供給側改革及可持續發展等。他更指，受惠中國政府刺激政策，內房股亦看俏。至於股價早前一度大插的手機設備股，他認為股價即將反彈，因手機零部件仍有一個半月存貨量，只要內地生產線能趕及三月開工，屆時需求與供應會同步增加。

經濟方面。他提醒，武漢肺炎疫情對中國經濟衝擊會較沙士大，因目前中國經濟由內需主導，而是次疫情嚴重打擊民眾的消費意慾，並會影響國內生產總值(GDP)，估計GDP增長會跌至5.5%。但他亦指，對經濟打擊不致於太悲觀，預計美國會答允中國彈性處理年初首階段貿易協議，容許中國進口減少，以致淨出口增加，刺激GDP上升，同時利好A股。再者，中國會採取進一步寬鬆政策，包括減息降準，以確保經濟增長穩定。

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