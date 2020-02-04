【深度解構】經濟告急！內地「消費龍頭」跌勢嚇親人

內地近年積極發展內需，消費舉足輕重，例如2019年就貢獻了整體經濟增長約58%，2018年更佔76.2%。其中，由於汽車金額較大，一直是「消費龍頭」，佔整個消費市場佔一成。不過，隨着武漢肺炎疫情擴大，而且湖北是汽車生產重鎮，將大大打擊中國經濟增長，形勢極為不妙。

【產業點大鑊？本文附表一】

隨着武漢肺炎疫情升溫，武漢市乃至湖北省的多項產業被迫停擺，除電子業外，受到最大衝擊的是汽車業。

整體來說，湖北省不僅是中國高科技創新的重要樞紐，也是汽車工業不可或缺之地。(本文附上企業受困情況)

早在疫情爆發前，中國汽車銷量已減至近5年最低，目前仍不清楚何時能復工，因最少在2月的第2周前，佔全中國產量70%的14個省市工廠及企業仍被迫停工。其中以「風眼」湖北省最慘烈，為全國四大汽車生產基地之一，截至2018年底，湖北省汽車製造業規模以上企業達1,482家；2019年湖北省生產汽車224萬輛，佔全國8.8%，甚至超過法國、泰國全國的產量，更有多家外資合資企業選址當地設廠。

再者，武漢是中央政府重點扶植產業的重鎮，尤其以兩家龍頭最矚目，分別是紫光集團率先量產3D NAND型記憶體；中國最大的面板廠京東方也在武漢生產10.5代液晶面板。

【汽車銷售料破天荒跌3年】

受武漢肺炎疫情影響，內地的汽車陳列室及經銷商近期門可羅雀，中國乘聯會秘書長崔東樹表示，據初步預測顯示，內地1至2月汽車銷售或破紀錄插水25至30%，並拖累全年銷售或跌5%，勢史無前例連跌3年。

崔東樹表示，中國汽車業從未遇上如此多的負面因素，挑戰不斷加劇，相信經濟活動需多個月才恢復正常，消費者購買力會受到收入減少而削弱。乘聯會將於下周一(10日)公布1月份銷售數字。

事實上，跨國汽車生產商包括豐田及福士亦先後警告，內地業務運作受疫情影響；汽車零件供應商Aptiv亦估計，中國今季汽車產量將下降15%。

【經濟晴雨表露端倪】

事實上，汽車生產重要原材料、被視為「經濟晴雨表」之一的銅價，已自1月中旬以來累跌逾12%，周一(3日)更跌至自2019年9月以來最低。

由於中國是全球銅需求最高的國家，亦為環球增長引擎，泛用於製造業、電子產品及房屋建造，故銅價一向被市場視為經濟「晴雨表」，並有「銅博士」的稱號。

因此，報道提到，過去2年銅價下跌大多與中美貿易戰有關，澳盛銀行指出，受中國多個城市延後開工影響，將進一步打擊銅價，主因是中國的主要工業部門，像是建築、汽車和耐用品中，對銅的需求約佔總消費量50%，假設停工兩周，可能會看到對銅的需求下降到2003年「沙士」爆發時的水平。

【首季經濟點悲觀？睇附表二】

既然汽車市場「死寂」，經濟增長必然受創。外國傳媒綜合經濟學家分析，認為武漢肺炎疫情及中國為遏制疫情蔓延所做的努力，意味首季經濟增速將低於最初預期。

高盛、瑞銀和麥格理都已調降了中國首季和全年經濟增長預測，其他機構亦預計會遭受實質衝擊，最惡劣是首季經濟增長將不到4%。(本文附表二)

值得留意的是，由於去年12月中國通脹已達4.5%，預計今年1月由於春節因素而將被扯高，故一旦經濟增長放緩至不足4%，就極有可能陷入滯脹當中。

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