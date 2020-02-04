置富產業：42%租約年內到期　對續租審慎樂觀

對於武漢肺炎疫情蔓延至香港，趙宇表示，目前難言對租戶的影響，會與租戶保持溝通。她強調旗下商場有實行一系列防疫措施，保障前線工作人員安全。

趙指，現時租賃情況理想，嘉湖一期目前出租率超過96%，內部回報率(ROI)亦符合公司預期。在租戶組合上，一期多與零售、家居用品有關；二期則以娛樂和休閒為主，趙表示，希望兩者可結合成一站式的休閒商場。有關團隊正在研究對嘉湖二期進行資產增值措施，盼能盡快展開。惟目前尚未有具體投資金額。

對於近期物業價格回落，她同意現在是收購良機，會集中在私人屋苑商場尋找機會，強調會平衡經濟下行風險，並考慮物業的投資回報率和增長潛力，確保基金單位持有人獲回報。

該公司周二(4日)公布，截至2019年12月底止全年業績，期內收益按年增長1%至19.59億元，物業收入淨額為14.8億元，按年升0.6%。整體物業組合出租率96.9%，續租租金調升率7.2%。增長主要反映來自+WOO嘉湖一期進行重大翻新後的租金增長、物業組合較高的平均出租率以及整體的續租租金有所調升。

期內可供分派收益9.93億元，按年升0.8%，每基金單位分派51.28仙。按基金單位於2019年12月31日收市價9.09元計算，每基金單位分派收益率為5.6%。

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