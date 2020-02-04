德勤「立春」照「劈炮」！再辭任上市公司核數師

2月4日是「立春」，德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)延續近期連環「劈炮」浪潮！

德勤於辭職函中所述，經考慮眾多因素(包括審計費用水平及目前工作流程下可動用的內部資源)後提出請辭。董事會確認，德勤尚未開始就截至2020年3月31日止財政年度綜合財務報表進行任何審計工作，故相信更換核數師將不會對年度審計造成任何影響。

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