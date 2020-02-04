德勤「立春」照「劈炮」！再辭任上市公司核數師
2020年02月04日 17:49
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2月4日是「立春」，德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)延續近期連環「劈炮」浪潮！
DOMINATE GP(08537)公布，德勤已辭任公司核數師，自2020年2月4日起生效。董事會進一步宣布，致同(香港)會計師事務所經董事會審核委員會推薦，已獲委任為新核數師，以填補德勤辭任後的臨時空缺，自2020年2月4日起生效，任期將至下屆股東周年大會結束為止。
德勤於辭職函中所述，經考慮眾多因素(包括審計費用水平及目前工作流程下可動用的內部資源)後提出請辭。董事會確認，德勤尚未開始就截至2020年3月31日止財政年度綜合財務報表進行任何審計工作，故相信更換核數師將不會對年度審計造成任何影響。
據東網統計，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目達31家，涉及的上市公司包括主板和GEM，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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