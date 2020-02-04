武漢肺炎：香港首季經濟必受重創　最悲會...

券商高盛指出，今年初爆發新型冠狀病毒，使香港經濟壓力加大，預計首季GDP將按年收縮5.1%，較去年第4季多跌2.2個百分點。儘管目前香港新型肺炎確診數目仍較2003年「沙士」期間低，但旅遊和邊境管制很可能拖累消費支出，與旅遊相關行業將會受壓，包括零售、酒店和交通運輸等。

美銀證券亦坦言，香港邊境管制及抑制疫情措施，或致入境遊客數目暴跌。與此同時，市民避開公共交通工具、購物中心和餐廳，加上樓市交投量回軟等因素，將抑制本地私人消費增長。該行預計香港今年全年GDP將收縮4%，坦言下行風險仍在增加，若疫情對內地經濟衝擊大於預期，下行壓力將尤其嚴峻。

近月香港政府已推出數輪紓困方案，美銀證券相信，港府將於2020至2021財政年度預算中，加入更多援助措施，包括退稅、補貼、對家庭和小型企業的費用減免、提供工作培訓和臨時就業機會，以及其他具體措施支援受影響行業等。

摩根大通對香港經濟看法亦轉趨悲觀，認為疫情爆發為香港經濟前景蒙上陰影，首季表現或急劇倒退，將今年全年GDP預測由負0.1%，顯著下調至負1.2%。

摩通指，內地宣布延長工廠關閉時間的省份增加至20個，佔內地GDP逾七成，有關措施將大大擾亂生產和消費行動，並通過金融市場、貿易、供應鏈及其他經濟互動，對其他經濟體產生顯著的溢出影響，其中香港與內地有緊密聯繫，或因而受到重創。

值得留意的是，摩通認為，儘管關閉內地邊境或為抑制疫情的必要手段，但外界仍有機會視之為政治衝突，令兩地緊張局勢升溫，並進一步加劇旅遊業復甦壓力。

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