武漢肺炎：證監會及港交所就業績公告發聯合聲明

若上市發行人認為，基於疫情下的限制，它將無法按照《上市規則》的相關規定刊發初步業績公告，上市發行人便應盡快聯絡港交所以便商討有關情況。

受影響的發行人應向港交所提供(1)有關旅遊及其他限制對其審核及匯報程序造成的影響；(2)該等限制如何使其無法遵從《上市規則》所載的相關匯報規定；(3)上市發行人仍然能夠匯報的財務資料；及(4)解釋仍可提供的財務資料的準確性、完整性及表達性有否因此而受到不利影響及相關受影響的程度。

如發行人無法與其核數師取得同意，但在其他各方面能夠完全遵從《上市規則》內的其他匯報規定，發行人便應在限期屆滿當日或之前，刊發該份尚未與其核數師議定的初步業績。在這些情況下，港交所一般會容許該上市發行人的證券繼續買賣。

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