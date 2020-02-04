武漢肺炎：證監會及港交所就業績公告發聯合聲明
2020年02月04日 18:17
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香港證監會與香港交易所(00388)，就因應新型冠狀病毒感染的疫情而作出的旅遊及其他限制的情況下如何披露財務資料，向上市公司及其核數師提供指引。
若上市發行人認為，基於疫情下的限制，它將無法按照《上市規則》的相關規定刊發初步業績公告，上市發行人便應盡快聯絡港交所以便商討有關情況。
受影響的發行人應向港交所提供(1)有關旅遊及其他限制對其審核及匯報程序造成的影響；(2)該等限制如何使其無法遵從《上市規則》所載的相關匯報規定；(3)上市發行人仍然能夠匯報的財務資料；及(4)解釋仍可提供的財務資料的準確性、完整性及表達性有否因此而受到不利影響及相關受影響的程度。
如發行人無法與其核數師取得同意，但在其他各方面能夠完全遵從《上市規則》內的其他匯報規定，發行人便應在限期屆滿當日或之前，刊發該份尚未與其核數師議定的初步業績。在這些情況下，港交所一般會容許該上市發行人的證券繼續買賣。
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