新股專輯：澳達截孖展　超額認購僅1倍

另外，中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化已通過上市聆訊，料短期內開展招股程序。交銀國及海通國際為聯席保薦人。

據更新後初步招股文件，煜盛文化於2019年首8個月溢利4,673.7萬元人民幣(下同)，按年下跌33.64%；收入則按年跌14.1%至2.22億元，因期間節目播放安排差異導致廣告收入下跌。

該公司預計將於2020年播放19套節目，其中4套已簽訂合約，估計總成本為15.54億元。集資所得用於儲備節目提供資金；增聘員工；一般營運資金用途。

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