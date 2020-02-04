新股專輯：澳達截孖展 超額認購僅1倍
2020年02月04日 18:22
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武漢肺炎大爆發，拖累新股市場認購反應。澳門機電工程承建商澳達控股(09929)周二孖展截止，據5間券商數據，累計錄3,591萬元孖展認購，超購逾1倍；本港券商富石金融(02263)踏入第四日招股期，孖展認購額未見大幅增長，錄逾32倍超額認購。
另外，中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化已通過上市聆訊，料短期內開展招股程序。交銀國及海通國際為聯席保薦人。
據更新後初步招股文件，煜盛文化於2019年首8個月溢利4,673.7萬元人民幣(下同)，按年下跌33.64%；收入則按年跌14.1%至2.22億元，因期間節目播放安排差異導致廣告收入下跌。
該公司預計將於2020年播放19套節目，其中4套已簽訂合約，估計總成本為15.54億元。集資所得用於儲備節目提供資金；增聘員工；一般營運資金用途。
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