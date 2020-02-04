【一文睇晒】多家銀行點防疫？分行安排如何？

隨着武漢肺炎擴散，香港亦持續出現確診個案，更導致有患者死亡，近日多間本地銀行為防止疫情蔓延，以及保障員工及客戶安全，紛紛推出針對性措施，包括關閉部分分行、彈性上班安排、提供口罩及消毒用品等物資。《東網》帶你一文睇清各行做法。

【南洋商業銀行】

南洋商業銀行發言人表示，分行服務方面，由2月1日起，有14間分行將於逢星期六暫停營業，另由2月3日起，有8間分行將於星期一至五暫停營業。建議客戶通過手機、網上或電話銀行等電子渠道使用銀行服務。

於防禦安排層面，由1月29日起，該行已實施員工彈性上班分組輪班制，以及部份員工在家工作的措施，以減低感染的機會，留家工作的的員工不會佔用其假期。若該行員工近期曾經於內地逗留，將強制要求有關員工自我家居隔離15天，期間在家中工作。

該行總行及各分行，將提供口罩及酒精搓手液，並加強清潔辦公範圍，減低感染病毒機會。

【中信銀行(國際)】

中信銀行(國際)發言人指，較早前已要求於農曆新年假期內，曾到過湖北省及內地其他地區旅遊，或與當地人士有接觸的員工，均需要自返港當日起14天在家工作。此外，有流感症狀的員工及懷孕員工亦建議在家工作。

鑑於疫情持續發展，由2月3日起，該行有9間分行暫時停止服務，直至另行通知。2月3日起亦調整工作安排，大幅縮減於辦公室工作的員工人數，安排非緊急或非提供必須服務的員工在家工作。至於必需執行職務的員工，會被安排於不同的辦公室工作，或者採取彈性上班時間及輪班工作、提供手提電腦遙距工作等。

該行指，已加強全線分行及辦公室的清潔消毒工作，並於各分行及辦公室準備口罩及消毒用品。另設通報機制，每日由部門代表收集所有員工的健康情況，適時向員工發放有關訊息。一旦發現懷疑或已確診的流感和傳染疾病個案，會即時向有關監管機構及政府部門報告，並啟動相應措施。

【花旗銀行】

花旗銀行亦指已推出一系列措施，包括為於分行及辦公大樓工作人員準備口罩，於分行及辦公大樓提供潔手消毒用品，供員工及客戶使用。所有辦公大樓，包括分行已於上周末進行深層清潔，並將每兩小時定時清潔辦公範圍。

若工作性質許可，該行員工本周將留家工作，同時已減少部分分行員工編制，以便員工輪流留在家中，減少接觸風險及作緊急應變。至於其他前線員工將行使彈性時間上班安排，讓員工避免於繁忙時間上下班。

該行已暫停所有前往內地的工作安排，若員工或其家屬曾前往中國，則必須留在家中工作14天，並密切留意其身體狀況才復工。

【渣打銀行(香港)】

渣打香港發言人表示，已因應新型冠狀病毒疫情採取相應措施，包括暫停部分分行服務，並在持續營運的分行加強清潔消毒，亦於部分分行加裝屏障，減少員工與客戶的直接接觸。為加強防禦，該行會為員工量度體溫，並提供三層式口罩及酒精搓手液，員工需戴上口罩上班。

此外，該行已安排非緊急或必要服務的員工盡量留在家中工作、以電話或視像會議取代面對面會議等。若員工或其家庭成員曾到訪內地，需留在家自我隔離14天，如員工因此未能上班，不會計算入其年假內。

【香港銀行分行營業安排】

建行(亞洲)公布，為加強防護措施，並提升對客戶及員工的保障，將由周三(5日)起暫時調整所有分行及信貸中心之營業時間，直至另行通知。調整後之分行及信貸中心營業時間，周一至周五為上午9時至下午3時；周六為上午9時至中午12時。

此外，該行已於各分行實施一系列預防措施，包括加強消毒清潔工作及要求員工佩戴口罩等，以保障員工及客戶健康。

除營業時間調整安排，建行(亞洲)部分分行及信貸中心將仍然維持暫停服務，直至另行通知，以加強防護措施。客戶可前往就近分行，或透過該行「網上銀行」及「電話銀行」，繼續使用銀行服務。

【上海商業銀行】

上海商業銀行宣布，因應新型冠狀病毒情況的最新發展，由2020年2月8日起，各分行將暫時停止於星期六營業，直至另行通知。該行建議客戶盡量使用自動櫃員機、網上銀行服務、流動銀行服務或電話銀行服務，處理帳戶事宜。

【工商銀行(亞洲)】

工銀亞洲宣布，為盡量減低疫情擴散的風險，保障員工及客戶的健康，紅磡分行及上水分

行將於2月5日起暫停服務直至另行通知。同時，該行亦已加強各分行網點的消毒及清潔工作等， 並安排員工佩戴口罩。

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