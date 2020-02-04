武漢肺炎：慘過沙士！全球首季經濟增長恐史上最低

外國傳媒報道，瑞銀周二(4日)發布最新研究報告指出，由於武漢肺炎疫情持續擴散，全球經濟受強烈衝擊，故下調全球首季GDP按年增幅，由3.2%放緩至0.7%，可能成為史上最低的季度增幅之一，惟預期第2及3季將出現強勁反彈。

瑞銀表示，為抑止疫情蔓延，各國政府採取旅遊禁令政策，重創相關行業，也對中國及亞洲國家經濟造成衝擊。雖然疫情與2003年「沙士」類似，但由於亞洲國家佔全球經濟比重已由2003年的21%顯著升至37%，故武漢肺炎帶來的衝擊不只是亞洲經濟，預期將對全球GDP造成更大影響。

瑞銀估計，中國首季出境旅客人數將大減60%，全年恐仍跌30%，受消費者信心低落及旅遊業不振影響，料中國全年GDP增長放緩至5.4%，低於之前估計的6%。

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