超跑有市！法拉利去年付運量首破萬

儘管2019年全球經濟表現未如理想，但超級跑車生產商法拉利(Ferrari)去年破紀錄推出5款新車，帶動付運量首次突破1萬部大關，按年增加9.5%至10,131部。

法拉利去年第4季扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利為3.33億歐元，略高市場預期的3.31億歐元。法拉利亦唱好今年業務前景，把收入預測由原本38億歐元，調升至41億歐元，而全年扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利預測亦調高至介乎13.8億至14.1億歐元，但低於分析員估計的14.5億歐元。

近年法拉利積極拓展旗下品牌的商品，去年11月估計相關業務在7至10年後，將佔扣除利息和稅項前盈利10%。

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