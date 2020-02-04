會計師公會留意到證監及聯交所聲明　重申審計困難

香港會計師公會(下稱公會)表示，一直關注疫情對商界會計師、審計從業員及各會計師事務所，就編製香港上市公司財務報表及上市規則所訂的限期前提交初步業績公告(或經審核的財務報表)的影響。於農曆假期前後，公會與會員保持溝通、聽取業界的意見，並與聯交所及證監會密切聯繫，反映業界當前面對的困難，以尋求可行的缓解方法。

公會歡迎證監會及聯交所，就新型冠狀病毒對會計從業員所引致的影響作出考慮，留意到今天(2月4日)發放的聯合聲明中，鼓勵上市公司如發現未能如期跟據上市規則的要求，提交經與核數師協定同意的財務報表為基準之初步業績公告，可盡快與聯交所連繫及商討有關情況，並作出相關安排。在討論過程中，公會曾提出的不同意見，包括允許上市公司可於特定情況下，延遲提交初步業績公告及財務報告，惟該聲明沒有提及具體延期的細節說明及日期。

公會重申，企業及會計師事務所實施新型冠狀病毒的預防措施，當中包括居家工作、取消員工出境，以及到內地進行現場審計工作等安排，對任職企業的商界會計師及各會計師事務所的會員，已經構成一定程度的影響，並表示關注，當中對上市公司會計人員及其審計師的影響尤其嚴重。

就證監會及聯交所公布方案的實際操作及對上市公司以至審計師的影響，公會會與業界繼續商討，並與監管機構繼續緊密聯繫，並作出反映。

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