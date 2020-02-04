樓價UPDATES：疫情肆虐　元朗區睇樓量減半

武漢肺炎疫情愈趨嚴峻，買家減少外出，業主亦謝絕開門睇樓，近日元朗區睇樓量較正常縮減一半，成交不多，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●香港仔中心C座低層1室兩房戶，實用面積438方呎，有同屋苑租客因舊單位約滿，被業主收回自用，故決定以1.65萬元轉租上址，實用呎租約37.7元。若以業主2012年購入價約313萬元計，回報率約6.3厘。

●柴灣新翠花園3座高層H室，實用面積519方呎，屬三房間隔。業主農曆新年前放盤，叫價860萬元，由於打算換樓，在市場上找到心儀單位後即減價至838萬元，議價後最終以800萬元沽出，實用呎價15,414元。買家為東區換樓人士，鍾情物業位於港鐵站上蓋，因此購入自用。

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九龍

●東港城8座中層H室，實用面積623方呎，採三房包括套房間隔，向東南方，可享開揚景。上址去年10月開價980萬元，議價後以850萬元連租約易手，實用呎價13,644元。單位為原業主於2010年以355萬元買入，持貨近10年帳面獲利495萬元。

●置業需求依然存在，未補價二手資助房屋買家續積極入市。黃大仙鳳德邨5座高層08室一房戶，實用面積385方呎，向西面望開揚景。單位原開價300萬元，放盤1個月，減價30萬元，以270萬元沽出，實用呎價7,013元。原業主早於1998年購入上址，當時作價22萬元，期內升值逾11倍。

●鑽石山星河明居D座低層2室，實用面積517方呎，屬三房單位，原叫價950萬元，因應市況減價45萬元，以905萬元沽出，實用呎價17,505元。原業主於2013年以約616萬元人市，期內帳面獲利289萬元。

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新界

●肺炎疫情愈趨嚴峻，買家減少外出，業主亦謝絕開門睇樓，近日元朗區睇樓量較正常縮減一半，成交不多。該區采葉庭11座高層F室兩房戶，實用面積509方呎，開價660萬元，議價後以653.8萬元沽出，實用呎價12,845元。原業主由2001年持貨至今，帳面獲利約476.9萬元。

●農曆新年後屯門區二手交投仍然疏落，租務氣氛亦平靜。區內康麗花園1座低層B室，實用面積363方呎，屬兩房間隔，原叫價480萬元，最終減至448.8萬元沽出，實用呎價12,364元，較市價低約1成。原業主持貨約3年多，帳面獲利145.8萬元。

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