愈做愈縮！2019年全球數碼相機出貨挫兩成　今年勢更差

受智能手機攝影功能高速提升的挑戰，數碼相機產業每況愈下，日本媒體引述日本相機影像器材工業協會(CIPA)數據指，2019年全年數碼相機全球出貨量按年大減21.7%，降至只有1,521萬部。

其中，最嚴峻的是可換鏡頭的單鏡反光相機(簡稱單反相機)，按年減少32%，出貨量只剩450萬部。曾被視為可帶領市場改朝換代的無反光鏡換鏡相機(簡稱無反相機)，出貨量亦按年跌4.4%，但金額則錄得3.6%增長。至於早已成「夕陽產品」的卡片型相機，出貨量亦再減少22%。

該機構預測，今年數碼相機出貨量會進一步減少23.3%，至1,167萬部。

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