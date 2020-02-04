武漢肺炎：5G部署受阻　分析憂美國藉機超前

武漢肺炎疫情影響持續擴大，隨着中國5G部署因此受阻，一直處於落後位置的美國5G可能藉機爬頭。

外國媒體報道，中國投資銀行華興資本(China Renaissance)報告指出，受武漢肺炎疫情影響，預計中國延長新年假期及一系列隔離措施，將導致多個城市的5G基地台安裝工作延遲，繼而拖累5G部署。

諮詢公司Delta Partners高級合夥人Vinod Nair也指出，許多中國公司出於疫情而要求員工留在家中，恐減少有能力建立通訊基礎設施的人數，諸如網路部署等勞動密集型服務將特別容易受疫情影響。

中國於去年11月提前啟動5G網絡，在美國銳意封殺中國科技發展的背景下，5G被視作國家優先事項。

事實上，5G技術已成為美國和中國之間高度政治化的問題，美國總統特朗普曾說：「5G競賽已開始，美國必須獲勝。」Verizon和AT&T等美國電訊商已開始在全國範圍內推出其5G網絡。

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