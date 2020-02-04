武漢肺炎未夠激？金融市場仍潛在5大黑天鵝

2020年伊始，金融市場除了擔心中東局勢外，更爆出武漢肺炎的「黑天鵝」事件，惟市場憂慮「沒有最衰，只有更衰」。全球最大獨立宏觀研究提供商BCA Research列出了「2020年5大黑天鵝」，投資者切勿輕視。

【1、中國爆金融危機】

中國正面對「影子銀行」(非官方借貸渠道)擴張而形成的信貸泡沫，原本要透過金融市場「去槓桿」降低風險，但2018年遇上中美貿易戰，政府被迫暫緩「去槓桿」，並在貿易戰期間內執行寬鬆的貨幣政策。

惟目前武漢肺炎疫情可謂打亂了部署，令金融危機爆發的風險增加。

【2、中美「開戰」】

目前美國民眾對中國崛起感憂慮，故無論2020年11月美國總統大選何人當選，估計仍會對中國持強硬立場。不過，中國內部也有反美情緒，也是日益高漲，再加上政治問題爭端四起。總結來看，中美爆發軍事衝突的機會最大、也是最嚴重的「黑天鵝」。

【3、美國社會動盪】

美國絕非相安無事，千禧世代和Z世代的年輕人正面臨嚴重的學生貸款和信用卡債務壓力，惟總統特朗普無視危機，令年輕人更活躍於選舉投票，隨時能左右政局。以目前民調來看，雖然拜登是民主黨內呼聲最高的總統候選人 但他並不受到千禧世代和Z世代年輕人喜愛，令「更左派」的候選人可能跑出。

【4、歐洲難民危機再起】

雖然歐洲難民潮人數要重回2015年高峰的機會不高，但仍是重要的歐洲風險之一，尤其是中東附近的地緣政治局勢沒有好轉過。

【5、俄羅斯農民起義】

最後一個黑天鵝風險是俄羅斯面臨農民起義危機，這也是最被市場低估的黑天鵝。2019年俄羅斯內部曾爆發抗議衝突，最終被警察暴力鎮壓、粗暴逮捕1,000多人，堪稱俄國近年最嚴重的鎮壓行動，為國際媒體未太重視，因香港動盪更具話題性。

要注意的是，俄羅斯社會問題未完全解決，隨時死灰復燃。

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