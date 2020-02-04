武漢肺炎：外資變臉！泰銖去年威盡　如今股匯雙殺

外國傳媒報道，自武漢肺炎爆發以來，倚靠中國旅客的泰國可謂極速受累！除遊客劇減外，外資也正在撤出泰國股市，1月泰股淨流出5.62億美元(約43.8億港元)，創2011年以來最大拋售紀錄。據彭博數據顯示，按美元計，泰國股市今年已下跌約9%，為亞洲股市中表現第2差，僅次於中國內地股市。

泰銖去年升幅威盡亞洲，惟1月泰銖兌美元跌約4.6%。分析預計，在泰銖疲弱下，將有更多海外基金撤出泰國股市，主因是武漢肺炎將持續重創泰國旅遊業。

Asia Plus發表報告指出，過去5年，泰銖兌美元每跌1%，就會導致約85億泰銖(約21億港元)的股票型基金出現資金外流，而今次武漢肺炎正是泰銖貶值的原因之一。

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