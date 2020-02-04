股價跑贏大市　微軟舵手本周勢袋走近12億

微軟股價持續上揚，過去五年幾乎跑贏所有標指成分股，惠及行政總裁納德拉本周將獲得90萬股獎賞，價值約1.53億美元(約11.93億港元)。

2014年上任舵手的納德拉，年薪約1,800萬美元，包括底薪、花紅和股票。該公司還為他提供額外股票獎賞，按股價表現而定。以五年時間計，若微軟股價跑贏最少80%標指成分股，納德拉可獲最多90萬股微軟；若股價表現排較低水平，相關股票獎賞便會減少。不過，即使股價表現「包尾」，納德拉仍最少可獲15萬股。

該獎賞計劃以3個5年為單位，時間上互相重疊，意味納德拉最多可袋走270萬股。目前來看，他可全數「擸走」。於去年2月為止的首個5年期，微軟股價跑贏97%標指成分股。儘管微軟股價近日有所波動，但納德拉仍可望全數袋走第2個5年期的最高獎賞；而觀乎明年結束的最後1個5年期，股價仍屬頂級表現之列。

事實上，納德拉去年獲首輪獎賞時，該批股份價值9,540萬美元，而本周將獲的第2輪獎賞價值已顯著上升，凸顯微軟股價升勢之強。

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