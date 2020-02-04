武漢肺炎：瑞銀籲低撈中國股票　最佳選擇係...

外國傳媒報道，瑞銀環球財富管理表示，武漢肺炎疫情導致中國股票遭拋售，是長線投資者買入的良機，仍認為新興市場和亞洲(不包括日本)的企業盈利增長將達到雙位數。

瑞銀財富管理全球首席投資官Mark Haefele表示，投資者可以考慮利用最近的下跌來獲得對新興市場股票的長線敞口(即沒有對沖下跌風險的持倉)，新興市場仍是首選的區域股票市場，以及提供最高水平長期回報的區域市場。

他指出，規避短線風險的方法是遠離短期內有大幅盈利下降的公司，例如賭場、航空公司、酒店和其他與旅遊相關的行業，以及一些與消費者相關的行業。

隨着愈來愈多的中國消費者按照政府規定減少外出，他建議購買「留在家裏」的股票，例如遊戲、電子商務和食品配送公司。瑞銀財富管理認為，具有強勁現金流和高股息率的防禦型股票也是不錯的選擇。

他又認為，疫情對短期經濟增長和盈利的影響可能很大，但可能是暫時的，今年晚些時候，受抑制的需求釋放，有可能推動增長急劇復甦。

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