【財經評論】壞帳急升累資本　內銀前景滿風險

內地武漢肺炎持續肆虐，民眾被迫因防疫而未能及時重返工作崗位，致令製造及商業銷售活動大受影響，預示着企業經營不但更困難，背後潛藏着「火燒連環船」式的債務違約危機，首當其衝當然是作為「百業之母」的內地銀行業。由於不良貸款撥備勢飆，將拖累資本充足率急降，大型銀行有集資壓力，地區銀行更正值存亡之秋。若監管機構未能及時疏導風險，會對整個金融體系構成重大隱患。

目前中國正經歷2003年沙士後最嚴峻疫情，受累程度有過之而無不及，影響的不只是一個省、一個市，而是掌握着全國七成經濟命脈的地區。有分析警告，由於中國已貴為全球第二大經濟體，恐令環球今年首季經濟增長創下史上最低紀錄。近日更有國際評級公司指出，若疫情持續，經濟急劇轉差形同對內銀業進行壓力測試，不良貸款率有機會瞬間急飆至逾6%，大幅高於截至去年9月底的1.86%。如是者，撥備覆蓋率可能會由188%急降至55%，若銀行須為新增不良貸款作全數撥備，估計涉額高達5.6萬億元人民幣，無可避免要在市場進行大規模集資。

要知道這些年中國債務不斷膨脹，當中房地產佔極大比重，民眾供樓負擔早已超出負荷。若上半年經濟環境大幅惡化，政府的維穩刺激措施因疫情遲遲未能受控，而起不到太大作用的話，企業及民眾的資金鏈就會斷裂，最高危的正是樓市，只要樓價因斷供及需求驟減等因素而崩潰，對內銀業而言可謂是致命危機！

雖則說目前5大內銀都是國家擁有，倘若資本充足率不足，大可由國家「印銀紙」注資，反正拯救企業是硬任務，降低貸款利息、延遲還款限期，甚至打折收帳在所難免，惟大前提是疫情先要受控，才能全面配合政府維穩方針。至於地方性中小型銀行更恐力有不逮，或需由5大銀行及其他大型金融機構收編入股，方能挽救。不過，由於「龍頭」內銀經已上市，若一切措施以國策為先，股東利益為後，矛盾就被凸顯了，這明顯闡釋了為何這些年內銀股的息率甚高，惟估值仍未能擺脫頹勢。

相對於沙士，當年中國加入世界貿易組織不到兩年，起點較低，疫後復甦動力強。可如今無論經濟和銀行體系規模已大增，又經歷了數年去槓桿和中美貿易戰的煎熬，正處於結構性改革的艱難階段，內外交困，底子不算壯健，要守住不發生系統性風險的底線，目前只能望天打卦，還看疫情發展。

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