夜市直擊：道指高開411點　港夜期逼近二萬七

全球市場對武漢肺炎疫情的焦慮情緒減退，主要股市反彈。中國股市暫時止瀉，為市場帶來正面信息。美股連續兩日反彈，道指周二大幅高開411點，報28,810點，標指升23點至3,248點，納指漲133點，至9,406點。

另外，港股期指夜市報26,812點，升36點，高水136點。歐洲主要股指漲逾1%。

摩根士丹利策略員威爾遜稱，疫情不會阻礙經濟復甦，該行仍繼續相信標指調整最多只有5%，從技術抑或估值角度來看，該指數在3,100點水平有強大支持。

公司消息方面，Google母公司Alphabet由於核心的網上廣告收入欠佳，去年第四季經營溢利只有93億美元，遠遜市場預期的99億美元，是過去十季以來第九次未符預測，收入亦僅461億美元，低於分析員估計的469億美元。Alphabet周二股價早段挫2.54%，至1,445美元。

迪士尼於周二收市後公布業績，將首次披露影片串流業務「Disney+」的表現，市場亦關注迪士尼因應武漢肺炎疫情，暫時關閉內地迪士尼樂園及暫停其他業務。迪士尼股價早段報143.83美元，升1.78%。

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